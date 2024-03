Homem escapa de tentativa de assalto com 16 criminosos | A TARDE

Um homem escapou de uma tentativa de assalto na manhã deste domingo, 25, na rua Meirelles, bairro do Pero Vaz, em Salvador. Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima passava com o seu veículo quando foi abordada por 16 suspeitos armados que atiraram várias vezes em direção ao carro.

O homem conseguiu fugir do local sem ferimentos e chegou até uma unidade policial, onde registrou o boletim de ocorrência. O veículo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia. O caso foi registrado como tentativa de roubo de um veículo.

Relatos de moradores dão conta de que o grupo seguia para um ataque contra uma facção rival, no entanto, a Polícia Civil não confirmou a informação.

