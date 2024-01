Homem fica preso em cabo de alta tensão em Salvador | A TARDE

Um homem ficou preso em cabos de alta tensão da rede elétrica de Salvador na manhã desta sexta-feira, 29. Populares filmaram o momento em que ele aparece de cabeça para baixo, sem conseguir deixar o local. A ocorrência foi registrada no bairro do Candeal.

Em contato com o Portal A TARDE, o Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado para a ocorrência e já está com equipes no local. A Neoenergia Coelba desligou a energia na região para que o resgate fosse feito com sucesso.

Apesar da descarga elétrica, o homem apresenta sinais vitais. Ele foi resgatado e socorrido para uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Confira o vídeo:





Homem fica preso em cabo de alta tensão em Salvador Reprodução