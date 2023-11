Homem morre e duas pessoas ficam feridas em ataque a barbearia | A TARDE

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas durante um ataque a uma barbearia, no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador, na segunda-feira, 13. O imóvel fica localizado na Rua José do Patrocínio.

De acordo com as informações da Polícia Militar, policiais da 19ª CIPM chegaram na localidade para averiguar a denúncia e encontraram uma das vítimas, um homem ainda sem identificação, já sem vida. As outras duas pessoas, um homem e uma mulher, já haviam sido socorridas por populares para o Hospital do Subúrbio. Não há

Já conforme a Polícia Civil, testemunhas relataram que as vítimas estavam em via pública quando dois homens em uma moto dispararam vários tiros contra as elas.

Uma equipe da Silc/DHPP foi deslocada e confirmou um homicídio no mesmo local onde ocorreu a situação das duas pessoas baleadas. Guia de remoção e guia de levantamento cadavérico foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apura os crimes.