Corpo de cabeleireira que foi torturada será sepultado nesta terça | A TARDE

Vai ser sepultado nesta terça-feira, 14, o corpo da cabeleireira Jéssica Souza Bartolomeu, de 32 anos, que morreu após dar entrada com sinais de espancamento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Periperi, no Subúrbio Ferroviário. De acordo com a polícia, o crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira,13, na casa da vítima. O principal suspeito é o companheiro da vítima.



Ele foi preso após a equipe médica desconfiar das marcas de agressões e acionar a polícia. “Ele não tinha nada. Jéssica acolheu esse cara. Levou para casa. Ela deu abrigo e como recompensa foi torturada, espancada e morta na frente do filho. Estive na delegacia ele olhou nos meus olhos e ainda deu um sorriso”, disse o padrasto de Jéssica em entrevista para a Record Bahia.



“Meu neto disse: “vovô, ele deu um murro na minha mãe. Ela vai ficar bem?”. Eu tive que ouvir isso de uma criança”, desabafou o homem que prefere não ser identificado. “Estamos nos preservando. Eu não sei quem é esse cara. Não sei do que ele é capaz. Ele olhou de forma fria e sorriu após matar uma pessoa e ser preso. Estamos apenas nos preservando”.

O suspeito foi levado para a delegacia e deverá passar por audiência de custódia. De acordo com a família, o relacionamento tinha apenas 2 meses. O filho de Jéssica, de 3 anos, é de outro relacionamento. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).