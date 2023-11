Cabeleireira morre após ser espancada por companheiro em Salvador | A TARDE

Uma cabeleireira, de 32 anos, morreu após ser espancada pelo companheiro depois de dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Periperi, na madrugada desta segunda-feira, 13. O suspeito, um homem identificado pelo prenome de Carlos, de 28 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.

Conforme a Polícia Civil, a vítima, Jessica Souza Bartolomeu, deu entrada na unidade hospitalar com sinais de agressão física, e foi socorrida pelo próprio autor. Policiais Militares da CIPM foram acionados para averiguar a situação. Ao chegarem, os militares mantiveram contato com as pessoas presentes na unidade de saúde, realizando a condução do suspeito à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) para o registro da ocorrência.

Ainda segundo a polícia, a unidade especializada expediu as guias para remoção e perícia e o flagranteado está à disposição da justiça.