Ana Hickmann fala na TV sobre agressão: “momento muito difícil” | A TARDE

A apresentadora Ana Hickmann, que registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica, no último sábado, 11, apareceu ao vivo no programa “Hoje em Dia”, da Record, pela primeira vez após o ocorrido. Ela se pronunciou brevemente, mas disse ainda “não estar pronta” para falar a respeito do episódio, ao qual considerou um momento muito difícil.

“Assim que eu tiver pronta, eu prometo trazer tudo aquilo que está aqui, dentro do meu coração, de verdade, como eu sempre fui com todos”, afirmou.

Ana apareceu sem tipoia, que segundo a Polícia Militar de São Paulo, foi colocada no braço esquerdo após atendimento com um ortopedista. Ainda de acordo com a PM, a apresentadora tinha uma contusão no cotovelo esquerdo.

Veja o momento:





Reprodução | Twitter