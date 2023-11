Ana Hickmann aparece ao vivo na TV após registro de agressão | A TARDE

A apresentadora Ana Hickmann, que registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica, no último sábado, 11, apareceu ao vivo no programa “Hoje em Dia”, da Record, pela primeira vez após o ocorrido.

Ela comandou a atração dando as notícias do dia ao lado de César filho e Renata Alves. Ela apareceu sem tipoia, que segundo a Polícia Militar de São Paulo, foi colocada no braço esquerdo após atendimento com um ortopedista. Ainda de acordo com a PM, a apresentadora tinha uma contusão no cotovelo esquerdo.

Até o momento, a apresentadora ainda não se pronunciou na TV sobre o registro de agressão contra o marido na delegacia.

Ana Hickmann agradece mensagens de apoio

No entanto, em publicação na qual aparece em imagens com o filho, Ana Hickmann agradeceu o apoio que recebeu dos fãs.

“Minha força, minha motivação, o amor da minha vida! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia”, escreveu em uma rede social.