Ana Hickmann revela idade que tinha quando se casou | A TARDE

A apresentadora Ana Hickmann, de 42 anos, revelou em entrevista ao Podcast CARAS, há duas semanas, que se casou com Alexandre Correa, 52, aos 16 anos. A relação do casal se tornou assunto no domingo, 11, depois que ela registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica.

“[Casei em] 14 de fevereiro de 1998, faltavam duas semanas para eu fazer 17”, disse. Ana explicou que o casamento surgiu como uma solução para um problema, pois, na época, ela havia sido chamada para trabalhar em uma agência de modelos em Paris.

“Só que lá, para ter as documentações de trabalho você tinha que ser maior de idade ou ser emancipada. As leis na época aqui no Brasil tinham suas regras e demoras para acontecer, e o jeito mais rápido para dar certo seria casamento”, contou.

De acordo com a apresentadora, “quando essas possibilidades foram colocadas eu e o Ale estávamos namorando e estava tudo certo”. “Ele falou: ‘Porque a gente não casa, consegue os papéis e depois a gente faz o divórcio’. Eu virei para ele e falei assim: ‘Eu sou mulher de divórcio? Vou falar o que para a minha avó?’”, contou a modelo.

Os dois não se divorciaram e continuam casados desde então.