Homem morre em confronto com a polícia no Engenho Velho da Federação | A TARDE

Um homem morreu durante confronto com policiais civis, na manhã desta terça-feira, 12, no Engenho Velho da Federação, em Salvador. De acordo com informações do delegado Nilton Borba, titular da 7ª delegacia territorial, o homem efetuou disparos contra os policiais e no revide ele foi atingido.

Ainda de acordo com o delegado, o homem foi socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos. A identidade do suspeito não foi revelada.

Operação

A Polícia Civil realiza operação de cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão contra homens apontados como participantes do esquema de extorsão de comerciantes no bairro.

Ainda durante a operação, dois homens foram presos pela Polícia Civil e serão encaminhados ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, onde serão flagrados os autos de prisão.

"A ação da polícia vai continuar até que todas essas pessoas sejam presas. Um desses homens tinha mandado em aberto e o outro foi flagrado com drogas durante a operação", disse Nilton Borba.

Participam da ação cerca de 80 policiais de várias unidades da Polícia Civil, entre elas está o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e o Departamento de Inteligência. Policiais militares também estão no local.

Noite de confronto

Na noite de segunda-feira, 11, policiais militares da 41ª CIPM apreenderam uma arma de fogo, no Engenho Velho da Federação. Os pms realizavam patrulhamento na região, quando foram acionados com a denúncia de homens armados na localidade conhecida como Rua da Torre. Ao chegar, a guarnição se deparou com um grupo de indivíduos que, diante da presença policial, efetuou disparos contra os militares. Houve revide e, após a troca de tiros, um suspeito foi encontrado ferido, sendo socorrido para o HGE, onde não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram encontrados um revólver calibre 38, dinheiro em espécie e porções de maconha e cocaína, que foram encaminhados ao DHPP, onde a ocorrência foi registrada.