Homem morto em operação é suspeito de morte de produtor da TV Record

O homem apontado como líder do bonde suspeito de participar na ação criminosa que resultou da morte da estudante Camila Silva dos Santos, de 23 anos, também teria ligação direta na morte de produtor da Record TV Itapoan, em 2021, além em outros crimes na capital baiana. Identificado como Pedro Alex Santos Calheiro, também conhecido como “Tico” ou 'Folha", ele foi morto durante operação da Polícia Civil nesta sexta-feira, 14, no Engenho Velho da Federação.

Durante a coletiva na sede da corporação, no bairro da Piedade, o delegado da 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho), Nilton Borba, revelou que Tico é velho conhecido e entrou no radar da polícia após uma ação que resultou em duas pessoas baleadas, no bairro do Calabar.

"Essa investigação já corre há algum tempo. Na ocasião, teve um tiroteio no Calabar em que uma mãe e filha foram baleadas. Naquele episódio se começou uma investigação para identificar as pessoas. Na oportunidade, nós conseguimos identificar Tico e outras pessoas. Mas Tico como, digamos assim, o "cabeça" das ações. E começamos a desenvolver investigações com finalidade de localizar e prender Tico”.

O suspeito foi encontrado dentro de casa durante buscas para encontrar envolvidos no confronto entre duas facções nas proximidades da avenida Garibaldi. Na a troca de tiros, a estudante Camila Silva dos Santos foi atingida e morreu. Dentro do imóvel, os investigadores foi encontraram armas e drogas. Entre os equipamentos, um dispositivo que transforma uma pistola em metralhadora [veja vídeo] . Uma pistola 9mm, mesmo calibre da 'bala perdida' que atingiu a estudante, também foi localizada, no entanto, ela ainda vai passar por perícia.

O delegado ainda detalhou que Tico seria responsável por outros crimes, como o ataque a um carro-forte em março deste ano, também no bairro de Engenho Velho da Federação

"Temos foto de Tico segurando um fuzil [que foi apreendido]. Ele era o líder de um grupo que comandava as ações violentas na região do Forno, no Engenho Velho da Federação, no Calabar. Ele era encarregado de invadir as localidades e tomar pontos de droga, além de matar desafetos do grupo ao qual pertencia. Ele estava no grupo que vitimou o produtor", explicou Borba.

O delegado acrescentou que a motivação para a morte do produtor José Bonfim Pitangueiras, abril de 2021, ainda é desconhecida e as investigações sobre o caso seguem em curso. "Ele participou da ação que matou o produtor da TV Record. Foi um dos partícipes, aquele crime foi mais de um autor”, explicou.

O produtor da TV Record foi morto em abril de 2021, no bairro de Engenho Velho da Federação | Foto: Reprodução

null Leo Moreira | Ag. A Tarde