Homem que aparece espancando torcedor do Vitória é identificado | A TARDE

Um dos suspeitos de agressão ao torcedor do Vitória durante a tarde de sábado, 21, no bairro da Graça, em Salvador, foi identificado. Segundo a Polícia Civil, a prisão preventiva do homem, que não teve identidade revelada, foi solicitada pela delegacia da Barra. Embora tenha sido identificado pelas autoridades, o suspeito ainda não foi preso.

O torcedor do Vitória foi espancado por dois homens quando chegava em casa. Em imagens compartilhadas na internet, é possível notar os homens, vestidos com a camisa do Bahia, agredindo a vítima. No momento, o homem agredido estava na companhia do irmão e da cunhada.