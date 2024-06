Homem que atirou contra vizinho é indiciado por tentativa de homicídio | A TARDE

O homem que invadiu a casa do vizinho e efetuou tiros contra ele foi indiciado por tentativa de homicídio em Salvador. O tiroteio entre os dois ocorreu dentro de um condomínio de classe média, no bairro de Pituaçu.

Nesta quarta-feira, 5, um mês depois do ocorrido, a Polícia Civil informou que a 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio) concluiu o inquérito. O procedimento foi encaminhado para o Poder Judiciário, na segunda, 3, com o pedido para que medidas cautelares sejam determinadas.

Relembre o caso

Os homens trocaram tiros após uma discussão motivada por um jogo de futebol entre crianças no dia 2 de maio. Durante a brincadeira, a bola entrou na casa de um empresário identificado pelo prenome Sílvio. Ele é ex-síndico do condomínio e teria reclamado porque o jogo foi feito em local proibido, resultando na quebra de um item da casa dele.

Mas o pai de uma das crianças envolvidas não gostou da reclamação e invadiu a casa de Sílvio para se queixar. No vídeo, é possível ouvir que ele pergunta: "Você vai criar problema por causa de bola? É criança!".

Os dois seguiram trocando ofensas e a esposa do invasor chegou a ir até a casa de Sílvio para tentar retirar o marido do local, sem sucesso. Em meio a isso, o invasor agrediu o proprietário do imóvel com socos e empurrões e quebrou parte da porta da casa dele.

Em seguida, o invasor retornou com uma arma. Silvio, então, pegou uma outra arma que tinha em casa e ambos trocaram tiros.

O homem que invadiu ficou ferido e foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE) e já recebeu alta médica. Ele foi ouvido pela polícia e segue em liberdade.

