Homem que atropelou PMs em Salvador já tentou matar outros militares | A TARDE

O homem que atropelou três policiais militares na Av. Joana Angélica, no bairro de Nazaré, na segunda-feira, 6, já trocou tiros com militares em uma região de alto padrão de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, o rapaz já havia atentado contra a vida de policiais em março do ano passado. Na ocasião, ele estava em um veículo que transitava pela Av. Centenário com faróis apagados, sendo avistado por uma guarnição da 11ª CIPM.

>> Ouvidoria da Polícia Civil passa atender no Rio Vermelho

Durante a fuga, o homem colidiu em outro carro e desembarcou do automóvel atirando contra os militares, conseguindo escapar. Dentro do veículo abandonado, a carteira de identidade do criminoso foi encontrada.

Prisão

O homem foi preso ao ser localizado na segunda-feira, 6, por guarnição do Batalhão de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV)/Apolo no mesmo carro na Barra, bairro nobre de Salvador, com uma grande quantidade de drogas.

Além do veículo e das drogas, também foram apreendidos três celulares e uma quantia de quase R$ 4 mil. O motorista foi encaminhado ao Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), que investiga o caso, e deve ser autuado por tentativa de homicídio.

Publicações relacionadas