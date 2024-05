Homem que baleou vizinho após briga deve se apresentar nesta sexta | A TARDE

O empresário que teve a casa invadida e baleou o vizinho durante uma discussão deve se apresentar na tarde desta sexta-feira, 10, na 9ª delegacia, que investiga o caso. A informação é da Rede Bahia.

A ocorrência foi registrada no último dia 2, num condomínio no bairro de Patamares, e imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que dois vizinhos trocaram tiros após uma discussão motivada por um jogo de futebol de crianças.

>> Vídeo mostra troca de tiros entre vizinhos em condomínio de Salvador

A câmera fica dentro do imóvel de um dos homens envolvidos na briga e registrou toda a discussão, que começa por conta de um jogo de futebol que estaria ocorrendo em um local proibido do condomínio, e termina com uma troca de tiros; na gravação é possível ouvir 14 disparos, e um deles atingiu a barriga do homem que começa a discussão.

Como começou?

O vizinho que foi baleado invade o imóvel do outro e, num primeiro momento, tudo o que acontece é uma briga acalorada; ele chega a agredir o dono do imóvel e também quebra a porta da casa. Ele sai e volta, dessa vez armado. Ao perceber a aproximação do vizinho, o dono da casa também vai buscar a sua arma e a troca de tiros começa.

Investigação

O homem ferido foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE) e já recebeu alta médica. Ele foi ouvido pela polícia e liberado, pois, por uma questão técnica, é considerado como vítima. O outro, que se apresenta hoje para depor, não sofreu lesões e, até o momento, é tratado como suspeito pela ocorrência.

