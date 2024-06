Homem que caiu do 5º andar de hotel sai do coma; saiba o que ele disse | A TARDE

O homem que caiu da janela do quinto andar de um hotel, no bairro de Pernambués, em Salvador, acordou do coma nesta segunda-feira, 27. Em entrevista ao Portal A TARDE, Daiara Cerqueira, esposa de Josevan Cerqueira Santos, de 29 anos, contou as primeiras palavras ditas por ele.

"Quando ele estava acordando da sedação, assim que eu cheguei lá [no HGE], ele falou que era para olhar um celular que tinha um carro... mas ele falou tudo muito confuso ainda. Acalmei ele e comecei a conversar. No início, ele foi fazendo sinais com as mãos de acordo com o que eu perguntava, pois a língua dele estava embolando. Depois, aos poucos, ele foi conseguindo me falar que tinha sido pego saindo do trabalho. Até perguntei se ele estava sozinho no hotel, mas ele disse que não. Que um carro e levou ele", contou.

No entanto, segundo Diara, ele está com perda de memória e fazendo tratamento com psicólogo para conseguir lembrar e contar, no detalhe, de tudo que ele lembra e aconteceu.

"Agora que ele está mais sóbrio, não entramos muito nesse assunto com ele, pois ele não lembra. Ele só recorda que pulou e fica dizendo que nasceu de novo. Ele tem algumas alucinações ainda e está sendo acompanhando pelo psicólogo. Os médicos disseram que tudo isso é questão de traumas sofridos. Pode ser a memória volte em pouco tempo, mas pode ser que demore mais. É tudo uma questão de desenvolvimento".

Josevan teve alta da UTI, mas segue internado na sala semi intensiva do Hospital Geral do Estado (HGE).

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que avançou nas investigações e tem o indicativo da autoria de extorsão mediante sequestro. "Imagens de câmeras de vigilância colaboraram para os desdobramentos das apurações do caso. Um representante e funcionários do estabelecimento foram ouvidos. Outras diligências investigativas são realizadas, cujos detalhes não são divulgados, considerando o sigilo necessário para conclusão do procedimento", diz a nota.

Relembre

O caso aconteceu no dia 18 de maio. Na época, amigos de Josevan dos Santos contaram que ele saiu do trabalho por volta das 15h30 e cerca de uma hora depois, ele teria pedido uma transferência em pix para o patrão, que estranhou o fato.

Em seguida, uma mulher teria usado o telefone da vítima, dizendo que o pix teria sido feito para outra pessoa. Ela também informou que estaria agredindo o homem.

O caso é apurado pela 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves),

