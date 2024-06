Homem que matou cunhada é preso após esfaquear companheira na Bahia

Vítima de 28 anos estava internada num hospital - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 31 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por tentativa de feminicídio na cidade de Mairi, no norte do estado da Bahia. A prisão aconteceu na segunda-feira, 10, mas foi divulgada pela Polícia Civil somente nesta quarta, 12.

De acordo com as equipes, o caso aconteceu no povoado de Ponto de Mairi, na zona rural do município. A vítima de 28 anos estava internada num hospital local após ter sido atingida pelo suspeito com golpes de faca.

"Nas buscas, o homem foi localizado na estrada vicinal próxima ao Km 61 da BA Guimarães", informou a Polícia Civil em nota.

O acusado, que já responde pelo crime de homicídio da sua cunhada, ocorrido em dezembro do ano anterior, realizou exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e está à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil já solicitou à Justiça a prisão preventiva do autor.