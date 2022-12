Homem quebrou portão de casa antes de invadir condomínio em Itapuã

Um vídeo registrou os movimentos do funcionário público federal Jaques Freitas momentos antes de ele invadir um condomínio e tentar estuprar uma moradora no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo as imagens, o homem quebrou dois portões da casa onde morava com o próprio corpo, num suposto surto psicótico, na noite desta quinta-feira, 22.

Na imagem, o homem aparece utilizando apenas uma bermuda. Ainda é possível ver outro portão da residência no chão, que também foi derrubado pelo suspeito.

As investigações preliminares apontam que Jaques Freitas estava sob efeitos de cogumelos alucinógenos quando teve o surto psicótico. Segundo informações que circulam pela imprensa, a polícia encontrou porções de chá de cogumelo na casa do homem após o ocorrido.

De acordo com um vizinho, o suspeito começou a apresentar mudanças de comportamento dentro de casa. Em seguida, o homem subiu em um veículo, invadiu um condomínio e se jogou contra uma porta de vidro. Jaques Freitas morreu na área de lazer do local, com cortes espalhados pelo corpo.

Segundo a Polícia Civil, o corpo do homem foi localizado em via pública e removido para o IML. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Confira o vídeo:

null Homem quebra portão de casa antes de invadir condomínio