Homem rouba papagaio 'fujão' em loja de Salvador; assista

Homem não se intimidou de poder estar sendo gravado por câmeras de segurança - Foto: Reprodução | Vídeo

Uma situação curiosa chamou a atenção dos moradores do bairro Caixa D'Água, em Salvador, nesta terça-feira, 16. Um papagaio que é criado pela dona de um depósito de bebidas, localizado na Rua Saldanha Marinho, voou e acabou indo parar em uma loja roupas próxima. Mas, um rapaz que passava pela região notou o movimento do animal, foi procurá-lo e acabou colocando o bicho dentro da mochila e saiu em seguida.

Em um vídeo feito pelas câmeras de segurança da loja é possível notar toda a ação do homem que pega o animal com o dedo e o coloca dentro da mochila e segue o seu caminho tranquilamente. Ao Portal A Tarde, a tutora do papagaio, Amanda Brandão, contou que já está com o bicho há oito anos, mas não tem notícias do seu paradeiro até o momento.

A major Érica Patrícia, Comandante da COPPA, disse o papagaio, que é considerado animal silvestre, não pode ser criado, exceto se tiver autorização do Ibama. Ela detalhou ainda que se uma pessoa for flagrada nesse tipo de situação e ficar constada a ilegalidade, será conduzida à delegacia onde será lavrado um termo circunstanciado.



Ainda segundo a major, a lei que regulamenta esse tipo de crime é 9605/98, no artigo 29, onde prevê uma pena de detenção de seis meses a um ano e multa. Ainda segundo ela, a pena é aumentada no caso onde a espécie é considerada ameaçada de extinção. A comandante da COPPA pontuou ainda que a corporação faz um trabalho de conscientização para que a população entenda a importância desse animais viverem no seu habitat, onde nasceram.

Veja: