PM prende dezenas em mega ação contra comércio ilegal de aves na Bahia

Homens tentaram fugir mas foram alcançados por PM - Foto: DCS-PMBA

Guarnições da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) detiveram 15 indivíduos flagrados com aves silvestres, na manhã deste domingo, 14, na cidade de Feira de Santanaa, no interior do estado.

Os pms atuavam na fiscalização da feira livre da Rua Dr. Simões Filho, quando avistaram um local de comércio ilegal de aves silvestres. Com a aproximação da PM, os suspeitos fugiram, sendo 15 deles alcançados e detidos.

Os conduzidos e as 332 aves silvestres que estavam sendo comercializadas, de 22 espécies distintas, foram apresentados no complexo policial do município.