Câmera flagra ataque brutal de pitbull em condomínio na Bahia; assista

Ataque foi registrado por câmeras de segurança - Foto: Redes Sociais

No final da tarde de sábado, 13, um Pitbull atacou o porteiro de um condomínio na Vila Olímpia, em Feira de Santana. Segundo informações apuradas pelo Acorda Cidade, o cachorro teria escapado e atacado várias pessoas dentro e fora do residencial.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento do ataque do animal ao homem. Outro indivíduo tentou intervir para retirar o Pitbull, mas quando conseguiu, a vítima já estava ferida em diversas partes do corpo.

Outras gravações feitas por moradores mostram o cachorro atacando pessoas na área de lazer, enquanto uma mulher com blusa listrada tenta controlar o animal.



