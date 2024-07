Vídeo mostra homem que atirou em Trump escondido em telhado; confira

- Foto: Reprodução | TMZ

O atirador que efetuou disparos contra Donald Trump durante um comício em Butler, Pensilvânia, foi filmado rastejando e permanecendo imóvel enquanto frequentadores do evento reagem com gritos e se abaixam por segurança.

O ataque ocorreu às 19h13 (horário de Brasília) deste sábado, 13, durante o discurso ao ar livre do ex-presidente. Crook, identificado pelo FBI como o atirador, estava a uma distância de 120 metros do palco do comício e estava armado com um fuzil AR-15.

Agentes do Serviço Secreto responderam o ataque neutralizando Crook com tiros de sniper imediatamente após os primeiros disparos.

Trump foi protegido por agentes federais e retirado do comício imediatamente após os tiros. O incidente deixou duas pessoas gravemente feridas. O ex-presidente foi hospitalizado brevemente devido a um ferimento na orelha direita, mas já recebeu alta.

O FBI está investigando o caso como uma tentativa de assassinato, enquanto a motivação por trás do ataque ainda não foi determinada.

Confira o vídeo.