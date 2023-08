Homem suspeito de estuprar adolescente de 12 anos tem prisão mantida

A Justiça baiana converteu a prisão em flagrante para preventiva do homem de 34 anos suspeito de estuprar uma adolescente de 12, na madrugada de sábado, 29, no bairro da Caixa D’Água, em Salvador. A audiência de custódia aconteceu na manhã deste domingo, 30.

O Portal A TARDE teve acesso ao relatório médico que diz que houve relação sexual. No documento, a adolescente relata que foi abordada em frente a sua casa e conduzida para dentro da residência do suspeito, onde permaneceu por cerca de 5 horas até ser encontrada por familiares.

O relatório ainda afirma que jovem, que negou no primeiro momento, confirmou ter sofrido abuso sexual, além de relatar que não haver violência física, mas sim psicológicas (ameaças), sendo concluido o relatório médico como abuso sexual de menor.

De acordo com um amigo da família da vítima, Nalan Oliveira, que participou das buscas pela adolescente, os familiares iniciaram a procura pela garota no início da noite de sexta-feira, 28. Ele relata que o suspeito chegou a ser questionado sobre o paradeiro da menina, mas ele alegou não saber de nada e ainda ajudou a procurar.

"A família deu por falta dela por volta das 18h da sexta-feira, quando a gente deu início as busca. Quando chegou por volta das 2h30, a gente encontrou ela na casa dele [do suspeito] colado com a casa dela, parede com parede. A vítima na casa dele e ele ajudando a procurar ela no maior cinismo", contou ao Portal A TARDE.

"Ela não foi forçada [fisicamente]. Foi encontrado uma mochila dela com roupas no guarda-roupa dele. Ela estava escondida no suporte da pia da cozinha. Ela estava muito desesperada. Uma jovem de 12 anos, né? E ele o tempo todo negando. Dizendo que não sabia que ela estava lá dentro. Eu não entendo esse tipo de comportamento, ainda mais por ele ser casado", continuou.

O caso foi registrado no sábado na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), onde Gabriel Nascimento foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

Familiares da adolescente aguardaram a audiência de custódia e se manifestaram por justiça | Foto: Arquivo Pessoal