Homem tenta assaltar ônibus, mas é baleado por passageiro na BR-324 | A TARDE

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi baleado na noite desta sexta-feira, 31, enquanto tentava assaltar um ônibus da empresa Integra, no começo da rodovia BR-324, próximo do Shopping Bela Vista, em Salvador.

Segundo relatos de testemunhas, o suspeito entrou no veículo e chegou a anunciar o assalto. No entanto, ao tentar deixar o coletivo, o criminoso foi surpreendido por um passageiro que estava armado e reagiu disparando contra o assaltante.

O indivíduo ficou caído no meio da pista, enquanto aguardava o atendimento médico. Não foi divulgado detalhes quanto ao estado de saúde do suspeito.

As equipes da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) já estão no local e isolaram a área para a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Publicações relacionadas