Hyara Flor: pai de suspeito diz que outro filho efetuou tiro acidental

O cigano Amorim Junior, pai do adolescente apreendido na quarta-feira, 26, sob a suspeita de ter assassinado a esposa, Hyara Flor, de 14 anos, gravou um vídeo no qual afirma que o disparo que matou a jovem cigana não teria sido efetuado pelo marido da vítima, mas sim pelo irmão, uma criança que estava brincando com a arma e disparou de forma acidental. [veja vídeo]

“Amadeu, gente, não tem nada a ver com esse caso, não, gente. A perícia tem que mostrar a verdade para a Polícia Federal. O fato que aconteceu foi Jesus Davi, que é meu filho e cunhado de Hyara, brincando com a arma e teve um disparo acidental. Eu amo a minha nora Hyara, era como se fosse minha filha. Estão jogando para o lado errado, pessoal, vocês têm que ouvir minha versão e a Justiça vai mostrar a verdade para vocês”, disse Amorim.

Ainda no vídeo, ele explicou que fugiu da cidade de Guaratinga e seguiu para o Espírito Santo, onde foram localizados na quarta, por uma força tarefa chefiada pela Polícia Federal, com medo. "Meu filho acabou de ser detido. Eu estava na Polícia Federal, graças a deus. Fiquei feliz, eu estava sendo caçado que nem cachorro [...] Eu não me apresentei antes com medo da represália deles me matar [...] Eu fui obrigado a fugir de minha cidade com a roupa do corpo porque ele deu três tiros em Amadeus", contou.

O adolescente de 14 anos, suspeito pela morte de Hyara Flor Santos Alves foi apreendido na quarta-feira, após uma ação da força tarefa da Polícia Federal e demais forças de segurança localizar o menor em Vila Velha, no estado Espirito Santo. Ele estava na companhia de familiares. Segundo a Polícia Civil, ele foi apresentado na Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei, naquele estado.

A corporação ainda informou que "demais detalhes da ação e dos desdobramentos do caso ainda não estão disponíveis".

Veja vídeo com relato do cigano:

