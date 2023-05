Idosa de 60 anos é encontrada morta dentro de imóvel em Salvador

Uma idosa de 60 anos foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira, 26, dentro do imóvel onde morava na Rua Milton Gomes Costa, no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador. A vítima ainda não foi identificada.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes foram acionados para averiguar denúncia de uma mulher, sem sinais vitais, no interior de uma residência. Ao chegar, os militares confirmaram o fato. De imediato, os PMs isolaram o local e o DPT foi acionado para realizar a perícia e remoção do corpo.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga a autoria e motivação do crime.