Idoso perde controle de carro e atravessa muro de hotel em Salvador

Um idoso perdeu o controle do carro que dirigia e atravessou a parede do muro de um hotel na região do Campo da Pólvora, em Salvador. O acidente aconteceu no final da manhã desta quinta-feira, 27, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou ser acionado. No entanto, a vítima estava lúcida e dispensou a remoção para uma unidade de saúde, conforme a Secretaria Municipal de Saúde.

Ao Portal A TARDE, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) confirmou a ocorrência e detalhou que um guincho esteve no local para realizar a remoção do veículo. Após a remoção, o trânsito na região flui normalmente.

A Transalvador informou que entre 7h e 11h desta quinta-feira, foram registrados três acidentes com quatro vítimas não-fatais. Entre eles está uma colisão entre duas motos, que deixou dois homens feridos na Avenida 29 de Março.



Veículo ficou com a parte frontal completamente destruída | Foto: Reprodução | TV Bahia