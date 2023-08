Imagens registram briga de dois homens em grande avenida de Salvador

Imagens enviadas ao Portal A Tarde registram o momento de uma briga entre dois homens, na manhã desta quinta-feira, 17, na Avenida Dom Doão VI, em Brotas. Segundo informações preliminares, os homens atuam como guardadores (flanelinhas) e brigaram devido a uma vaga de estacionamento.

No registro é possível ver que um homem está com um pedaço de pau na mão, enquanto o outro aparece com uma caixa de plástico utilizada em feira.





A TARDE / Leitor

A equipe do Portal A Tarde tentou contato com a Polícia Militar, mas até o fechamento desta nota não obteve retorno.