Incêndio atinge sede da operadora OI em Salvador | A TARDE

Um incêndio atingiu a sede da operadora de telefonia OI, em Salvador, no início da tarde desta terça-feira, 2. O incidente aconteceu na Rua Balneário, no bairro de Amaralina. Imagens mostram uma fumaça densa saindo das instalações.

Viaturas da Polícia Militar, Transalvador e Corpo de Bombeiros estiveram no local. De acordo com informações de testemunhas, os Bombeiros passaram mais de uma hora tentando acabar com o foco do incêndio, que teria começado em algumas fiações.

Uma fumaça densa saía pela frente e pelos fundos do local | Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O pescador e morador do bairro, Alessandro Santos, disse que já esteve no prédio, mas o imóvel está abandonado, "sem responsável".

Ao Portal A TARDE, o Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos e, até o final da ocorrência, não podem ser passados mais detalhes.

A Transalvador chegou a isolar uma pista da rua, para proteger os veículos que passavam pelo local. Apesar da interdição, o trânsito flui normalmente.

Em nota, a operadora de telefonia Oi informou que o acidente não gerou impacto para serviços emergenciais e para clientes da Oi Fibra.







Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

A via ficou coberta de fumaça | Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE