Incêndio destrói três carros em Salvador; assista VÍDEO

BOCA DO RIO

- Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um incêndio destruiu três carros que estavam estacionados em uma rua da Boca do Rio, em Salvador, na manhã deste domingo, 30. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu na Rua Abelardo Andrade de Carvalho.



Os bombeiros foram acionados e debelaram o fogo. Não houve feridos no incidente.



Em vídeo disponibilizado pelos próprios bombeiros, é possível ver os profissionais da corporação fazendo o rescaldo dos veículos, que estão completamente destruídos e com muita fumaça. [Assista vídeo abaixo]

Informações de testemunhas apontam que o fogo se originou em um dos carros, que teria sido estacionado em cima de uma fogueira. O Corpo de Bombeiros destacou, no entanto, que as causas do incêndio só serão determinadas após perícia.



O caso foi registrado junto à Polícia Civil que, através de nota, informou que a ocorrência de dano foi feita na 9ª DT/Boca do Rio e que guias periciais serão expedidas. “As circunstâncias serão apuradas. Os laudos do DPT devem apontar a causa”, conclui a nota.