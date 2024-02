Inema faz alerta após cavalo ser encontrado morto na Lagoa do Abaeté | A TARDE

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) se manifestou nesta quarta-feira, 24, após um cavalo ter sido encontrado morto ontem, na Lagoa do Abaeté, em Salvador. Em nota, o órgão afirmou que a administração do Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté tem feito um trabalho de sensibilização, junto às comunidades do entorno, para não deixarem animais amarrados ou abandonados na área da Lagoa.

O Inema alertou também para as possíveis penalidades em casos de crimes de maus-tratos a animais. "Na situação desta terça-feira, 23, quando um cavalo foi encontrado morto na Lagoa, a administração acionou imediatamente a Prefeitura, que realizou a retirada do animal", divulgou.

Eles explicaram também que sempre que um animal debilitado ou abandonado é identificado, o Centro de Controle de Zoonoses é ativado. O Inema também promove parcerias para campanhas de vacinação e castração de cães e gatos.

"É importante ressaltar que muitos destes animais estão em situação de rua, ou seja, transitam na área do Parque e em outros locais da cidade", finaliza a nota.