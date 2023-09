"Infelizmente perdi tudo", lamenta comerciante após queda de imóvel

Dono de uma estufaria que ficava no térreo do imóvel de três andares que desabou na noite de domingo, 3, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, o comerciante Ubiraci Santos lamentou toda a perda do seu negócio. Ele esteve no local na manhã desta segunda-feira, 4, ainda muito abalado.

"É um recomeço. Infelizmente perdi tudo e só tenho que agradecer a Deus por ser um dia de domingo e todo mundo estava fora. Eu estava em casa. Um colega me disse que tinha desabado tudo, minha pressão alterou um pouco. Importante é a vida", disse o comerciante à reportagem do Portal A TARDE.

Segundo moradores, no imóvel funcionava uma estufaria, no térreo, e no primeiro e segundo andares, apartamentos. Os moradores não estavam no local no instante do desabamento.

Os moradores não estavam no local no instante do desabamento | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Nesta manhã, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) vistoriou o imóvel, que foi construído irregularmente feita sem o acompanhamento de técnico habilitado pelo CREA/CAU. O órgão acompanhou a operação do Corpo de Bombeiros que utilizou cães para fazer a varredura dos escombros, constatando não haver vítimas. Além disso, uma retroescavadeira chegou ao local para a retirada dos escombros.