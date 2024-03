Instituto lança oficinas de percussão para mulheres e LGBTQIAPN+ | A TARDE

O Instituto A Mulherada está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de percussão e música afro, com o intuito de capacitar jovens mulheres e LGBTQIAPN+ na arte, além de fomentar o debate sobre violência doméstica e empoderamento.

As atividades começam na segunda-feira, 26,na sede do Instituto no Centro Histórico de Salvador, às 17h.

A iniciativa visa a equidade de gênero, engajando mulheres, lésbicas, bissexuais, transsexuais, travestis e pessoas não-binárias, promovendo a união de diferentes identidades de gênero. Ela integra as ações da 5ª edição do projeto "Tambores pelo Fim da Violência - Tocar Pode Bater Não", nos Territórios Criativos do Centro Histórico de Salvador.

Com o projeto, o Instituto utiliza a música, a arte como instrumento de conscientização e empoderamento para combater a violência doméstica e familiar contra mulheres, além de promover sua inclusão no mercado de trabalho.

Como vai funcionar

O projeto, que se inicia com as oficinas, ainda prevê a realização de rodas de conversa sobre temas relacionados à violência doméstica, direitos das mulheres, igualdade de gênero e cultura afro-brasileira. Esses espaços proporcionarão diálogos abertos, compartilhamento de histórias e troca de experiências.

No encerramento das ações, a banda “A Mulherada”, formada por mulheres, apresentará show musical gratuito com a presença de convidadas. O show reforçará a mensagem do Instituto no combate à violência e o fortalecimento das mulheres, atraindo a atenção da comunidade nessa campanha.

A abrangência do projeto visa unir pessoas que compartilham o compromisso com a causa e tem como o objetivo criar uma rede de apoio poderosa e eficaz para enfrentar as violências. Todas as ações ocorrem no mês de março.

Inscrições online limitadas: https://forms.gle/hMNA7k7RNWA3Bfvz6



Mais informações: (71) 98820-9529 | Instagram: @institutoamulherada @bandaamulherada