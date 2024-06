Instituto oferece mais de 200 vagas de cursos gratuitos em Salvador | A TARDE

Jovens estudantes ou concluintes do Ensino Médio em escola pública podem se inscrever em uma das mais de 200 vagas abertas para cursos gratuitos no Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social – IJCPM. Para participar é preciso ter pelo menos 15 anos e também ser morador do entorno do Salvador Shopping (Pernambués, Saramandaia, Boca do Rio) e Salvador Norte Shopping (São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange).

Com objetivo de fomentar o hábito de leitura será realizado o curso de "Clube de leitura em quadrinho", o desenvolvimento da construção da narrativa para as batalhas de rimas será abordado no "Slam de Poesia", aqueles que tem curiosidade sobre a teoria e a prática cênica poderá se inscrever no "Afroteatro" e, ainda, desenvolver técnicas para gerenciar a ansiedade nas seleções no "Destrava para entrevista de emprego", no Instituto JCPM da unidade Salvador Shopping, localizada no piso G2 – Rosa).

Já os moradores de São Cristóvão e demais bairros do entorno poderão participar dos cursos oferecidos no IJCPM do Salvador Norte (localizado no piso G1 – Rosa): "Liderança para meninas (exclusivo para o público feminino de 15 a 26 anos), formação básica de "Libras" visando interpretação em eventos culturais, "Dança Afrocentrada" e "Escrita para gerenciar emoções". As vagas são limitadas e as inscrições vão até o dia 06 de junho, nos links disponíveis no perfil do Instagram @ijcpm. As aulas começam a partir do dia 07 de junho, a depender do curso escolhido. Mais informações: via telefone ou WhatsApp 71 98171-6202 (IJCPM Salvador Norte) e 71 98263-5530 (IJCPM Salvador Shopping).

Sobre o IJCPM

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social é a vertente social do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping. Possui dez anos de atuação, contribuindo através da educação, para transformar a vida de jovens de comunidades com histórico de desigualdade social de moradores dos bairros do entorno dos shoppings. Em 2023, mais de 2,5 mil jovens concluíram as oficinas gratuitas oferecidas pelo Instituto. Dos jovens qualificados no ano passado, cerca de 350 foram inseridos no mercado de trabalho através da atuação do IJCPM.

Publicações relacionadas