Instituto Sacatar promove apresentações artísticas em Salvador

O Instituto Sacatar vai promover o evento "Conversas com Sacatar", no Salão Nobre, na Escola de Belas Artes da UFBA, localizada no Canela, no dia 25 de maio. As apresentações marcam as estreias dos novos artistas do instituto.

No total, foram oito profissionais das artes selecionados no Processo Seletivo Internacional do Sacatar, em 2022. Esse grupo estará em residência no Instituto Sacatar na Ilha de Itaparica, Bahia, Brasil, de 15 de maio a 10 de julho de 2023.

Artistas:

- Tessa McWatt / Literatura / Guiana > Reino Unido- Simone Baron / Música / Itália > EUA

- Matteo Bergamini / Literatura / Itália

- Kitty Paranaguá / Artes Visuais / Brasil

- Katrina Coombs / Artes Visuais / Jamaica

- Jonah King / Artes Visuais / Irlanda > EUA

- Arístides Guerrero / Artes Visuais / Cuba

- Antonia Cattan / Imagem em Movimento / Brasil > Alemanha