Instituto Terra Firme abre inscrições de curso para gestantes | A TARDE

O projeto Carinho de Mãe, feito pelo Instituto Terra Firme, abriu as inscrições nesta segunda-feira, 27, de forma gratuita para gestantes de Salvador, que será realizado em parceria com a UniFTC. O curso será realizado dia 18 de junho, na Paróquia Nossa Senhora da Vitória. As inscrições seguem até o dia 10 de junho.

O Carinho de Mãe contará com uma equipe de profissionais voluntários da UniFTC, incluindo ginecologistas, pediatras, odontologistas, nutricionistas e psicólogos, em palestras sobre saúde da mulher, primeiros cuidados com o bebê, saúde bucal, nutrição e apoio psicológico. Além disso, o Instituto Terra Firme oferecerá almoço e lanche para todas as participantes, com apoio do Grupo Lemos Passos.

As gestantes interessadas podem se inscrever gratuitamente até o dia 10 de junho. Para mais informações e inscrições, visite o site do Instituto Terra Firme ou entre em contato diretamente com a organização através do email [email protected]

