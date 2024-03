Integrantes de grupo responsável por roubos de veículos são presos | A TARDE

Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) prenderam dois homens pelos crimes de furto qualificado, adulteração de sinais de veículo automotor, receptação e associação criminosa. O flagrante ocorreu na quinta-feira, 7, no bairro do Imbuí.

De acordo com informações da PM, a dupla integra um grupo criminoso de Feira de Santana, no interior da Bahia, investigado por praticar os roubos em Salvador e conduzir os veículos até aquela cidade do interior da Bahia.

Com a prisão dos suspeitos, que indicaram um galpão em Feira de Santana para onde os carros roubados eram levados, policiais da DRFRV/Salvador entraram em contato com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira e as equipes daquele município conseguiram localizar o endereço.

Dois automóveis com restrição de roubo, subtraídos na capital baiana no dia 7 de fevereiro, diversos aparelhos e equipamentos utilizados para a adulteração dos sinais de veículos automotores foram apreendidos no galpão.

O grupo criminoso já vinha sendo investigado desde o ano de 2022, quando foi deflagrada a 1° fase da operação FIAT STRADA, em alusão ao fato de a quadrilha ter preferência pela subtração de veículos daquela marca. A dupla, que já tem passagens por receptação, está à disposição da Justiça.