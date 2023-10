Irmã de PF faz homenagem 30 dias após morte do agente em Salvador | A TARDE

Ao completar 30 dias da morte do policial federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida, de 42 anos, a sua irmã, a nutricionista e jornalista Priscila Caribé fez neste domingo, 15, uma homenagem. O agente foi morto em um confronto durante uma operação no dia 15 de setembro, no bairro de Valéria, em Salvador.

Na publicação, Priscila relembrou também que Lucas Caribé completaria 43 anos no domingo.

"Meu amado irmão. Hoje você estaria completando 43 anos na sua vida aqui terrena e completa também 1 mês de vida espiritual. Rogo a Deus que esteja bem, em paz e caminhando em direção da sua evolução espiritual, sob a proteção de nosso Pai misericordioso que não nos falta nunca. Permitirei-lhe descansar e explorar a sua nova morada, meu irmão. Sei que precisa disso. A força do nosso amor sempre vai superar qualquer dor ou tristeza que possa surgir em nossos corações. Hoje estou celebrando a sua VIDA espiritual. Você é o meu grande herói, o meu melhor amigo, o meu amado irmão. Que sorte a minha de lhe ter na vida! Quando for da vontade de nosso Pai nos reencontraremos e daremos esse abraço bem apertado que eu tanto queria lhe dar hoje. Te amo, meu irmão. Feliz aniversário. 🤍", escreveu a nutricionista Priscila Caribé.

Lucas Caribé ingressou na Polícia Federal em 2013, na SR/PA e começou a carreira lotado na Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas (DELEPAT/PA), era casado e não tinha filhos. Em seguida, ele se deslocou para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/PA).

No dia 15 de setembro, o policial federal integrou uma equipe que realizava uma operação no bairro de Valéria, em Salvador, quando foi surpreendida por criminosos. Na troca de tiros, ele foi atingidoLucas Caribé chegou a ser socorrido para o Hospital Geraldo Estado (HGE), na capital baiana, mas chegou à unidade sem vida.