Isaac Eddington sobre Salvador: "está em um momento extraordinário" | A TARDE

O presidente da Salvador Turismo (Saltur), Isaac Eddington, marcou presença na Lavagem do Bonfim, realizada na manhã desta quinta-feira, 11. Em entrevista ao Grupo A TARDE, ele destacou o bom momento que a capital baiana tem atravessado.

"Acho que é as imagens aqui que vocês estão vendo falam por si só. A cidade está em um momento extraordinário. Vamos fazer a maior festa do Bonfim da história da cidade. O povo de Salvador, todos aqui reunidos, para celebrar nossas tradições e com a proteção de Nosso Senhor do Bonfim e de Nossa Senhora de Conceição da Praia", afirmou.

Eddington exaltou ainda o número de soteropolitanos nas ruas da Cidade Baixa. "Vocês viram que até a corrida sagrada desse ano bateu recorde de participação. As pessoas estão vindo para as ruas celebrar, a cidade em um momento extraordinário. Esse trecho novo entregue aqui, obras por todo o canto da cidade, um calendário cheio de eventos, com as festas populares, vindo do maior Festival da Virada da história da cidade. Então, vamos fazer um carnaval extraordinário, porque esse é o melhor verão da história da cidade de Salvador".

Questionado sobre o Carnaval de Salvador, que já começa na primeira semana de fevereiro, Eddington disse estar otimista, principalmente com a movimentação de turista e a capacidade da cidade em promover festas de rua.

"A expectativa para o carnaval também é grande. A cidade repleta de turistas, o povo feliz nas ruas, cada dia melhor. Todos trabalhando em conjunto para o melhor da cidade de Salvador. Nossas festas populares são, de fato, o ponto alto do verão. A gente está muito feliz e certamente hoje será um dia muito feliz para a cidade de Salvador e para o estado da Bahia, nesse dia magnífico de Conceição da Praia. E vamos aqui, quem tem fé vai a pé todos aqui para o Senhor do Bonfim", completou.