Italiano procurado pela família é encontrado em praça de Salvador | A TARDE

Um italiano procurado pela família na Itália foi encontrado, em Salvador, na quarta-feira, 21. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Ricardo Giorno é turista e não há informações do motivo que o levaram a não entrar em contato com parentes.

Giorno foi encontrado com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial ao passar pela Praça da Piedade, no Centro de Salvador.

Após a identificação, o turista entrou em contato com a mãe e foi encaminhado, com apoio da Polícia Militar, para uma unidade de acolhimento da igreja católica em Salvador.

A SSP não informou detalhes de quando Giorno chegou na capital baiana.