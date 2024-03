Itapagipe tem maior acúmulo do Aedes aegypti | A TARDE

É no distrito sanitário de Itapagipe que se encontra a maior concentração do mosquito Aedes aegypti em Salvador. O dado que preocupa a população da região faz parte do Levantamento de Índice Rápido (Lira) compartilhado pela Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) e que funciona como um dos guias para direcionar as ações de combate à dengue na capital baiana.

Para Raimundo Nascimento, morador da região de Itapagipe e membro da Rede Cama e do Observatório do Racismo Ambiental, há uma preocupação geral com a enfermidade. De acordo com o morador da localidade, o alto número de mosquitos da dengue tem a ver com os problemas de saneamento da região.

Ele aponta o sistema de drenagem de água e principalmente a coleta de resíduos como pontos preocupantes. “O canal que o pessoal chama de Bate Estaca é um lugar onde concentra muito resíduo, muito lixo. Resíduo secos que acumulam água, plástico em abundância, que quando chove acumula água. O caminhão de coleta passa, mas não é suficiente para dar conta”, afirma.

Salvador está em estado de alerta, como explica a subcoordenadora de ações do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Lucrécia Lopes. “Nesse cenário, ainda não é situação de risco, mas há possibilidade de ter mais chance de transmissão, do agravo, caso tenha pessoas doentes, pessoas com vírus, e isso facilita a circulação do vírus dentro da cidade”.

Identificação

É através do Lira que são identificadas as zonas com maior necessidade de ações de combate à dengue e são definidas as medidas que devem ser tomadas. A subcoordenadora de ações do CCZ apresenta um exemplo prático de que forma isso funciona.

“Pelo tipo de depósito identificado na avaliação do Lira se pode fazer a avaliação de que ações são necessárias. Por exemplo, depósitos ao nível do sol, deve ser feita aos moradores a orientação para a cobertura desse depósito. Se houver possibilidade, a gente distribui capas de panos para essas localidades, para esses moradores onde teve um índice nesse tipo de depósito”, explica.

O primeiro Lira do ano aconteceu em janeiro e estão programados mais três até o fim de 2024 – que é o número de Liras indicado pelo Ministério da Saúde.

O próximo Levantamento de Índice Rápido está planejado para o mês de abril.

O levantamento rápido é feito a partir do sorteio dos quarteirões e nesses quarteirões sorteados serão feitas visitas durante um período de cinco dias. São inspecionados 20% dos imóveis nessas ações e onde for encontrado foco do mosquito são coletadas as larvas e levadas para o CCZ. Lá é feita a análise dessas larvas e diante da confirmação do Aedes aegypti é feito o índice de infestação do mosquito da dengue. Estão planejados para além dos quatro Liras, seis ciclos de visitas em Salvador.

Na capital baiana são 1.066 casos de suspeita de dengue, o que representa redução de 1,5% nos números da enfermidade em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados correspondem ao período de 31 de dezembro de 2023 a 26 de fevereiro de 2024.

Vacina

Com relação à vacina da dengue, foram aplicadas 17.846 doses do imunizante até ontem. A SMS ampliou a faixa etária de vacinação contra a dengue e a medida já vale a partir de hoje. Agora, o imunizante está disponível para crianças e pré-adolescentes de 10 a 14 anos na capital baiana.

Em dois meses, a Bahia já registrou o equivalente a 36% de todas as mortes por dengue no ano passado no estado. Já são nove óbitos pela enfermidade no estado este ano.

De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), ao todo, 122 municípios baianos estão em estado de epidemia. Outros 51 estão em risco e 34 em alerta. São 29.982 casos prováveis até o dia 2 de março de 2024, marcando um aumento de 209,3 % em comparação ao mesmo período do ano anterior.