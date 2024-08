Já fez a sua? Bahia amplia postos para emissão da nova identidade

- Foto: Divulgação

A partir de hoje, a Bahia passa a contar com mais sete postos para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação, coordenada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) em parceria com a Secretaria da Administração (Saeb) inclui cinco novos locais na capital e dois na Região Metropolitana de Salvador (RMS), expandindo o acesso ao documento atualizado, que promete maior segurança e praticidade aos cidadãos.

Os novos postos de emissão em Salvador são os SAC Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia, Comércio e Uruguai. Na RMS, os serviços estarão disponíveis em Camaçari e Lauro de Freitas.

“O serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional foi implantado no mês de junho nos postos SAC Pituaçu e Salvador Shopping. Gradativamente, esse serviço está sendo expandido para os demais postos da rede. A partir de hoje, dia 1º, mais sete postos passam a emitir a Carteira de Identidade Nacional. A expansão segue no dia 8 de agosto, abrangendo os demais pontos da capital e da região metropolitana, e a partir do dia 15, a expansão se inicia também no interior do estado”, conta a coordenadora do SAC, Cecília Pereira.

A segunda fase de ampliação começa na próxima quinta-feira,08, com a inclusão de mais seis postos: SAC Cajazeiras, Liberdade, Pau da Lima e Periperi, na capital; além de Candeias e Simões Filho na RMS. O interior do estado, que será contemplado a partir de 15 de agosto, contará com os serviços em Feira de Santana, Conquista, Ilhéus, Irecê, Itabuna e Barreiras.

Avanços

A nova CIN inclui avanços tecnológicos, como QR Code, que garante maior proteção contra fraudes e falsificações. Além disso, o novo documento adota um padrão nacional e utiliza o CPF como número de identificação único para todos os estados do Brasil, deixando de lado a numeração convencional do RG, proporcionando maior segurança tanto para os cidadãos quanto para o governo. O novo documento também terá a sua versão digital, que estará disponível no GOV.BR três dias após a sua impressão.

Até esta última terça-feira,30, 1.221 pessoas já haviam sido atendidas no SAC Pituaçu e 1.191 no SAC do Shopping Salvador para a emissão da nova carteira. Muitos enxergaram no novo documento a chance de modernizar suas identidades e aproveitar os novos recursos oferecidos.

É o caso de Marleana Teixeira, turismóloga, que na tarde de ontem buscava sua primeira Carteira de Identidade Nacional. "Descobri o novo RG através de uma reportagem na TV e decidi fazer porque achei a ideia muito interessante, pois reúne toda a documentação em um só lugar. O agendamento foi super rápido e feito através do site. Agendei na mesma semana em que vi a notícia e consegui ser atendida logo nos primeiros dias. Após o agendamento, fui informada de que a retirada do novo RG levaria 15 dias úteis", conta.

Acontece que esta nova carteira também possibilita a inclusão de diversos outros números de documentos, como CNH, carteira de trabalho e título de eleitor, além de possibilitar a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão.

“Nesse documento, também podem ser adicionadas condições de saúde, como o transtorno do espectro autista, deficiências auditiva, visual, física e intelectual, desde que sejam apresentados os atestados e relatórios médicos. Além disso, podem ser incluídas informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgãos”, explica Cecília Pereira.

A substituição do antigo RG pelo novo padrão não é obrigatória de imediato; o documento antigo ainda será válido até 28 de fevereiro de 2032. O novo RG terá validade de cinco a dez anos, dependendo da faixa etária, e será válido por tempo indeterminado para pessoas acima de 60 anos.A primeira via da CIN é gratuita, sendo necessário apresentar a certidão de nascimento ou estado civil, original ou cópia autenticada. Para agendar o serviço, os cidadãos devem utilizar o aplicativo ou o portal GOVBA (www.ba.gov.br). Serão disponibilizados canais de comunicação por telefone.

*Sob supervisão de Hilcélia Falcão