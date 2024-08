Super documento? Saiba tudo sobre a Carteira de Identidade Nacional

Para obter o documento é necessário fazer um agendamento - Foto: Divulgação

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento lançado pelo governo da Bahia no início do mês de Julho, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), já está em vigor.



O documento tem por objetivo unificar o registro geral de pessoas e evitar fraudes, já que anteriormente o brasileiro poderia ter 27 registros gerais diferentes nas unidades da federação. O novo sistema de identificação foi oficialmente adotado para aumentar a segurança dos cidadãos e evitar fraudes, pois ao contrário do RG, que poderia variar de acordo com o estado, o CPF é único no território nacional. A primeira via do documento é gratuita e já está disponível para solicitação.

Segundo a diretora-geral do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Ana Cecília Bandeira, a CIN vai diminuir a possibilidade de fraudes e terá 'funcionalidades importantes'.



"Terá a possibilidade de incluir um único documento o título de eleitor, carteira de habilitação, certificado de reservista e informações da condição de saúde da pessoa. Se é doador de órgãos, qual tipo sanguíneo, se tem doenças preexistentes como diabetes", disse a diretora do DPT.

A nova identidade também terá, de maneira inédita, a possibilidade de ser apresentada no formato digital, podendo ser acessada através do portal do Governo Federal.



Confira alguns documentos que podem ser integrados:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Número de Identificação Social (NIS)

Cartão Nacional de Saúde

Título Militar e Carteira de Trabalho

Carteira de vacinação

Título de eleitor