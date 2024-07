Nova identidade já tem prazo para chegar em todos os SACs; confira

Nova carteira ainda será possível unificar outros documentos - Foto: Divulgação | GOV-BA

A emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já começou em Salvador desde a última terça-feira, 9. Os atendimentos à população, entretanto, acontecem apenas nos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Terminal de Pituaçu e também do Salvador Shopping.

O motivo da 'operação restrita' acontece para que, neste primeiro momento, o sistema do serviço possa se adaptar à novidade e conhecer a ferramenta antes que ocorra a expansão em demais postos da capital e também do interior do estado.

A previsão, de acordo com a própria diretoria operacional do SAC, é que essa ampliação comece a acontecer a partir de agosto, já incluindo as cidades da Região Metropolitana (RMS) e do interior, mas de forma gradativa.

Vale destacar que, além do número do Registro Geral (RG) junto ao CPF, a nova carteira ainda será possível unificar outros documentos, como Carteira de Habilitação, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho e até mesmo a carteirinha do Autista (CIPTEA).

Para realizar o processo de unificação na CIN, basta levar a versão originais dos documentos que queira incluir no momento da emissão, que também precisará estar com a versão original da certidão de nascimento.