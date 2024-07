Nova identidade poderá ser emitida em mais 33 postos do SAC na Bahia

Edelvino Góes, Secretário da Administração do Estado da Bahia - Foto: Carol Garcia/GOVBA

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já teve emissão lançada oficialmente nesta terça-feira (9), mas ainda passa por uma fase de testes. Em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!, o Secretário da Administração do Estado da Bahia, Edelvino Góes, explicou que o serviço começa com a "operação controlada".

De acordo com o secretário, o planejamento do governo é fazer um "projeto piloto" inicialmente nas unidades do Terminal Pituaçu e Salvador Shopping do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Após um período de 30 dias dessa etapa, a emissão da nova identidade será ampliada para outros 33 postos da Rede SAC.

Ainda segundo Góes, o serviço deve chegar também em cidades do interior baiano a partir da primeira quinzena de agosto. "Essa nova carteira de identidade exige integrações externas. Como o CPF é o número único, a gente vai ter que ter integração com a Receita Federal. Também tem o QR Code, que é do Ministério da Justiça, então são duas integrações necessárias. Essa questão de ter uma operação controlada, um projeto piloto, iniciando aqui no Pituaçu e no Salvador Shopping, é necessário para a gente verificar os ajustes que precisam ser feitos, potenciais riscos, ter clareza desse tempo médio de atendimento", detalhou.

