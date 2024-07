Werner exalta nova identidade: "Vai nos ajudar nas investigações"

Primeira via será gratuita para todos os cidadãos - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, falou na manhã desta terça-feira, 9, sobre o lançamento do sistema de emissão das novas Carteiras de Identidade Nacional. O evento de solenidade aconteceu no SAC do Terminal Pituaçu, localizado na avenida Luis Viana Filho (Paralela).

Emitido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), através do Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM), o novo documento terá um número unificado com o Cadastro de Pessoa Física (CPF). Durante o lançamento do sistema, o titular da SSP falou sobre a importância da novidade.

"Um investimento grande de sistema e de inovação também, de melhora do procedimento, melhora do atendimento, considerando que a carteira vai estar disponível em versão digital, com diversos itens de segurança, que inclusive respeitam e atendem um padrão internacional, com leitura de QR Code também. A gente avança muito com a carteira de identidade única. Vale destacar também esse ponto de inteligência, porque como foi um processo maduro de transformação, a gente já começa com todo o legado do DPT informatizado. A gente já sai na frente de muitos estados da federação", destacou Werner.

O secretário explicou ainda como a unificação dos números de registros poderão ajudar nas investigações criminais das forças de segurança do estado. Com a fusão, o número do Registro Geral (RG) deixará de existir e será substituído pelo CPF, que passará a contemplar todas as necessidades.

Isso vai nos ajudar na investigação, porque nos locais de crime, normalmente, eles deixam partes de identificações e o sistema vai nos ajudar a coletar aquele material e identificar aquele autor de crime. Além disso, tem outros aplicativos que já estão sendo desenvolvidos, que vai nos ajudar também na identificação de pessoas que possam querer se passar por terceiros, que queiram fazer uso de identidades falsas. Acho que tudo isso vai ajudar na criminalística, vai ajudar na investigação e também prevenir delitos Marcelo Werner - secretário de Segurança Pública

A primeira via será gratuita para todos os cidadãos e poderá ser solicitada pelo site ou aplicativo ba.gov.br. A emissão será realizada nos postos SAC Pituaçu e Salvador Shopping.