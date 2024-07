Nova carteira de identidade digital chega à Bahia; saiba como emitir

Cerimônia de lançamento do novo documento está marcada para às 8h30, no SAC do Terminal de Pituaçu - Foto: Divulgação

A primeira versão da Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) chegou à Bahia. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) contou a novidade nas redes sociais nesta segunda-feira, 8, e confirmou o início da emissão do documento nos SACs (Serviço de Atendimento ao Cidadão) do estado.

“Vim aqui para a gente poder fazer a primeira versão da nossa carteira de identidade digital. A Bahia já começa a fazer a partir desta terça-feira, dia 9. Já tem dois pontos”, disse o petista no X (antigo Twitter). A informação foi antecipada pelo Portal A TARDE, no dia 4 de junho.

A cerimônia de lançamento do novo documento está marcada para às 8h30, no SAC do Terminal de Pituaçu, em Salvador. Após a cerimônia solene, os baianos poderão efetuar o pedido do novo RG, que está em fase de projeto-piloto.

Outro posto que recepcionará a emissão do documento é o SAC do Salvador Shopping, localizado na Avenida Tancredo Neves. A primeira via será gratuita para todos os cidadãos e poderá ser solicitada pelo site ou aplicativo ba.gov.br.

Ao anunciar a novidade, Jerônimo aproveitou para fazer o seu novo RG com a equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pelo Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM), emissor do documento no estado, que esteve em seu gabinete nesta tarde. Na ocasião, o secretário de Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, também esteve no local.

