Jovem acusado de matar namorada na Santa Mônica é preso | A TARDE

O suspeito de matar a adolescente e namorada, Leidiane Vitória Cristo de Souza, de 15 anos, teve o mandado de prisão cumprido nesta quinta-feira, 15. Ele está detido na 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

O crime aconteceu na quinta-feira, 9, na residência da vítima, no bairro de Santa Mônica, em Salvador. Ela, que teve um relacionamento com o autor do crime por dois anos, foi morta a tiros. Em depoimento, ele alegou que o crime foi motivado por ciúmes, após o fim da relação.

Com o cumprimento da ordem judicial, o acusado, que também é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas, foi submetido aos exames de lesões e está à disposição da Justiça.

