Jovem é agredida no rosto e queimada com um maçarico em Salvador | A TARDE

Uma mulher de 24 anos, que não teve a identidade revelada, foi agredida no rosto e queimada com um maçarico, na noite de quinta-feira, 30, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), a jovem foi socorrida por um vizinho e contou que as agressões duraram cerca de quatro horas. Ela foi encontrada com o rapaz que a prestou ajuda e foi encaminhada Hospital Geral do Estado (HGE), onde está internada em estado grave.

Até o momento, ainda não há mais informações sobre a identidade do suspeito ou o que poderia ter motivado o ato criminoso. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do bairro de Brotas investiga as agressões.