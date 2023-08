Jovem é morto a tiros na Avenida Gal Costa

Um homem foi morto a tiros na localidade do Campo do Nal, na Avenida Gal Costa, na noite de quinta-feira, 20. A vítima foi identificada como Vinícius Alves de Souza, de 29 anos, segundo informações da Polícia Civil (PC).

Em nota, a PC ainda afirma que a motivação e as circunstâncias do crime serão investigadas. A 2ª Delegacia de Homicídios é a responsável pelo caso.

"A 2ª Delegacia de Homicídios investiga a morte de Vinícius Alves de Sousa, de 29 anos, atingido por disparos de arma de fogo na noite de quinta-feira, 20, na Av. Gal Costa. Autoria, motivação e circunstâncias do crime estão sendo apuradas. Foram expedidas as guias de perícia e de remoção, para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT)", diz a nota.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) disse que a 48ª CIPM chegou a ser solicitada após os moradores encontrarem o jovem caído na localidade. Ao chegar na localidade, os PMs notaram que a vítima não apresentava sinais vitais e tinha ferimentos causados por tiros.

"Na noite desta quinta-feira, 20, policiais militares da 48ª CIPM, foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de que na localidade conhecida como Campo do Nal, Avenida Gal Costa, havia um homem caído ao solo, sem sinais vitais, ferido por disparos de arma de fogo. No local, a guarnição constatou o fato. A área foi isolada e o DPT acionado para a remoção do corpo e realização de perícia. O caso será investigado pela polícia judiciária", acrescenta a PM-BA.