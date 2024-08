Jovem morre após ser esfaqueado durante assalto em Lauro de Freitas

Vítima ficou internada no Hospital Menando de Farias - Foto: Divulgação / Secom

Um jovem identificado como Jonata Cauã Santos Pinheiro morreu neste sábado, 3, aos 19 anos, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O jovem foi esfaqueado na nuca e estava internado no Hospital Menandro de Farias há três dias, mas não resistiu aos ferimentos.

Jonata Cauã havia recebido golpes de faca na noite da quarta-feira (31), na Avenida Luiz Tarquínio Pontes. De acordo com o g1 Bahia, as circunstâncias do crime estão 'emboladas', pois as versões da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil (PC) teriam sido diferentes.

A PM, que atendeu a ocorrência, disse que Jonata teria sido esfaqueado durante uma tentativa de assalto. Ele teria sido socorrido pela população ao hospital e o suspeito foi espancando na rua. Já a Polícia Civil teria se baseado no registro formal de um familiar da vítima e informou que o jovem passou de moto pela avenida e foi confundido com um assaltante da região, sendo espancado e esfaqueado.